İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2024 Salı / 22 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,036
  • EURO
    38,0419
  • ALTIN
    2752.43
  • BIST100
    9723.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • SOLOTÜRK 30 Ağustos'ta İstanbul semalarını süsleyecek
Güncel

SOLOTÜRK 30 Ağustos'ta İstanbul semalarını süsleyecek

Hava Kuvvetleri Komutanlığı F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK 30 Ağustos'ta İstanbul gösteri uçuşu yapacak.

IHA27 Ağustos 2024 Salı 16:54 - Güncelleme:
SOLOTÜRK 30 Ağustos'ta İstanbul semalarını süsleyecek
ABONE OL

Dünyanın en iyi pilotları arasında yer alan Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK 30 Ağustos'ta İstanbul Yenikapı uçuşu yapacak.

Ay yıldızı gövdesinde gururla taşıyan SOLOTÜRK ilk olarak prova uçuşları gerçekleştirecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da gösteri uçuşu yapacak.

SOLOTÜRK'ün İstanbul Yenikapı'da yarın saat 10.30'da Çevre tanıma uçuşu yaptıktan sonra 18.00'de de prova uçuşu gerçekleştirecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ise saat 18.00'de gösteri uçuşu yapılacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.