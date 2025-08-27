İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2025 Çarşamba / 4 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0428
  • EURO
    47,6247
  • ALTIN
    4462.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

SOLOTÜRK Ankara semalarında uçacak

Ankara Valiliği, 30 Ağustos törenleri öncesi SOLOTÜRK'ün prova uçuşu düzenleyeceğini açıkladı.

AA27 Ağustos 2025 Çarşamba 12:23 - Güncelleme:
SOLOTÜRK Ankara semalarında uçacak
ABONE OL

Ankara Valiliği, SOLOTÜRK'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı'na hazırlık için yapacağı uçuşlar sırasında oluşabilecek yüksek sese karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Ankara'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK'ün 28-30 Ağustos'ta keşif, prova ve gösteri uçuşları düzenleyeceği belirtildi.

"Çevre tanıma" ve "prova" uçuşlarının 28 Ağustos'ta, "gösteri" uçuşunun ise 30 Ağustos'ta Anıtkabir ve çevresinde yapılacağı aktarılan açıklamada, Başkentliler şehir merkezi üzerindeki planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek sesten tedirginlik duymamaları konusunda uyarıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Balıklama atlayış sonu oldu... O anları arkadaşı kameraya aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.