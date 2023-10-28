İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2023 Cumartesi / 14 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

SOLOTÜRK, Ankara'da nefes kesti

SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek gösteri uçuşu öncesinde Anıtkabir semalarında prova yaptı.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 18:41 - Güncelleme:
SOLOTÜRK, Ankara'da nefes kesti
ABONE OL

SOLOTÜRK pilotları, Anıtkabir semalarındaki prova uçuşu kapsamında çeşitli manevralar gerçekleştirdi.

Başkentin birçok noktasında vatandaşlar uçuş provasını ilgi ve heyecanla takip etti.

İzleyenlerin beğenisini toplayan uçuş, birçok kişi tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

SOLOTÜRK'ün provası yaklaşık 25 dakika sürdü. Anıtkabir'de gösteri uçuşu yarın saat 13.00'te düzenlenecek.

- Anıtkabir'de Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlıklar devam ediyor

Öte yandan, Anıtkabir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yönelik hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda Anıtkabir, bugün saat 16.00'da ziyarete kapatıldı.

Anıtkabir'de tören alanı ve çevresi Türk bayraklarıyla donatılırken, tören için planlamalar yapıldı.

Vatandaşlar yarınki törenin ardından saat 22.00'ye kadar Anıtkabir'i ziyaret edebilecek.

  • spot gösteri
  • solo gösteri
  • anıtkabir prova

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.