İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2021 Pazartesi / 5 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,0021
  • EURO
    10,4134
  • ALTIN
    507.934
  • BIST100
    1416.3
Güncel

SOLOTÜRK, Bursa semalarında nefes kesti

Mudanya Mütarekesi'nin 99'uncu yılı nedeniyle, Mudanya Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün yaptığı gösteri nefes kesti.

DHA11 Ekim 2021 Pazartesi 21:16 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 21:16
ABONE OL

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde önemli dönüm noktalarından olan ve Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda 11 Ekim 1922 yılında imzalanan Mudanya Mütarekesi'nin 99'uncu yılı ilçede çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalara SOLOTÜRK'ün Mudanya semalarındaki gösterisi damga vurdu. Zaman zaman yürekleri ağza getiren gösteri Mudanyalılar tarafından coşkuyla izlendi. Mütareke Meydanı ile sahil şeridini dolduran yüzlerce kişi cep telefonları ile yaklaşık yarım saat süren gösteriyi görüntülemeye çalıştı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, diplomasi zaferinin 99'uncu yılını ilk günkü coşku ve gururla kutladıklarını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana barış adına imzalanan Mudanya Mütarekesi'nin, barışın ne kadar değerli olduğunu, insanı insan yapan değerlerin en kutsallarından biri olduğunu bütün dünyaya haykırmaya çalıştık. Mudanya Mütarekesi olmasaydı Lozan olmazdı. Lozan olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti olmazdı. Ve biz şu anda burada olamazdık, olmazdık" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.