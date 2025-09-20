İSTANBUL 25°C / 18°C
Güncel

SOLOTÜRK gösterisi nefes kesti: TEKNOFEST'te heyecan dolu anlar

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST'te SOLOTÜRK pilotları, F-16 savaş uçaklarıyla sergiledikleri manevralarla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

20 Eylül 2025 Cumartesi 18:56
SOLOTÜRK gösterisi nefes kesti: TEKNOFEST'te heyecan dolu anlar
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Festival alanını dolduran ziyaretçiler, SOLOTÜRK pilotlarının gökyüzünde sergilediği yüksek hız, ani dönüşler ve alçak irtifa geçişleriyle heyecan dolu dakikalar yaşadı. Gösteriyi cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, sık sık pilotları alkışlarla destekledi.

SOLOTÜRK uçakları iniş yaptıktan sonra itfaiye araçlarının karşılıklı olarak su sıkarak oluşturdukları "gökkuşağının" altından geçerek gösteriyi tamamladı. Bu anlar gösteriyi izleyenler tarafından fotoğraf ve videolarla kaydedildi.

TEKNOFEST'te havacılık gösterilerinin yanı sıra teknoloji yarışmaları, girişim sunumları, sergiler ve bilimsel etkinlikler de büyük ilgi görüyor. Festival kapsamında çeşitli yaş gruplarına yönelik atölyeler düzenlenirken, katılımcılar milli teknoloji projelerini yakından inceleme fırsatı buluyor.

Türkiye'nin teknoloji vizyonuna katkı sağlayan TEKNOFEST, 7'den 70'e geniş bir ziyaretçi kitlesini ağırlarken, gökyüzünde yapılan SOLOTÜRK gösterileri ise festivalin en çok ilgi çeken etkinlikleri arasında yer alıyor.

