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SOLOTÜRK, İzmit'te nefesleri kesti

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, İzmit'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

AA25 Haziran 2022 Cumartesi 20:35 - Güncelleme:
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Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili semalarındaki uçuş, yoğun ilgi gördü.

Çok sayıda kişi, yaklaşık 20 dakika süren gösteriye alkışlarıyla eşlik etti.

Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla görüntüledi.

  • solotürk
  • izmit
  • Türk Hava Kuvvetleri

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