SOLOTÜRK, İzmit'te nefesleri kesti

<p>Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili semalarındaki uçuş, yoğun ilgi gördü.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/06/25/28257585.jpg'/><p>Çok sayıda kişi, yaklaşık 20 dakika süren gösteriye alkışlarıyla eşlik etti.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/06/25/28257586.jpg'/><p>Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla görüntüledi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/06/25/28257589.jpg'/>