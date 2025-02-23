SOLOTÜRK pilotları gençlerle buluştu

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Köklerden Göklere Projesi" kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK pilotları, İstanbul'da gençlerle bir araya geldi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Çemberlitaş Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte SOLOTÜRK pilotları, gösteri uçuşlarının nasıl hazırlandığını, modern savaş uçaklarının yüksek manevra kabiliyetlerini, pilotaj eğitimi süreçlerini ve uçuş sırasında karşılaşılan fiziksel zorlukları detaylı şekilde anlattı.

SOLOTÜRK ekibi ayrıca, savaş uçaklarının yer çekimi kuvveti altında nasıl manevra yaptığını, insan vücudunun bu hızlara nasıl adapte olduğunu ve pilotların bu şartlara dayanıklılık kazanmak için nasıl eğitim aldığını öğrencilere aktardı.

Öğrenciler, pilotların anlattığı hikayeler ve deneyimler sayesinde havacılığa dair yeni bir bakış açısı kazanırken, gerçek uçuş simülasyonlarından alınan görüntüler ve pilotların kişisel deneyimleriyle desteklenen sunum, öğrencilere adeta bir pilotun gözünden gökyüzüne bakma fırsatı sundu.

Etkinlikte, havacılık kulüplerine üye olan öğrencilerin hazırladığı, uçak, roket ve hava araçlarının yer aldığı serginin de açılışı yapıldı.

Öğrencilerin projelerini tek tek inceleyen SOLOTÜRK pilotları, öğrencilere, projelerinde geliştirebilecekleri noktalar hakkında önerilerde bulundu.

Etkinliğin sonunda SOLOTÜRK pilotları, öğrencilere imzalı posterler hediye etti.

- KÖKLERDEN GÖKLERE PROJESİ

Köklerden Göklere Projesi, gençleri bilim, teknoloji ve havacılıkla iç içe olmaya teşvik ederek, onları geleceğin pilotları, mühendisleri ve bilim insanları olmaya hazırlamayı amaçlıyor.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu tür projelerle gençlerin havacılık alanında hayallerine kanat açmalarına olanak sağlamayı sürdürecek.