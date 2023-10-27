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SOLOTÜRK uçuşlarıyla ilgili gürültü uyarısı

Ankara Valiliği, SOLOTÜRK uçuşlarıyla ilgili vatandaşları gürültü konusunda uyardı.

IHA27 Ekim 2023 Cuma 10:05 - Güncelleme:
SOLOTÜRK uçuşlarıyla ilgili gürültü uyarısı
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Ankara Valiliği, cumhuriyetin yüzüncü yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilecek SOLOTÜRK uçuşlarının provalarında meydana gelecek yüksek sesle ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılı Kutlamaları Ankara Etkinlikleri çerçevesinde aşağıdaki programa göre SOLOTÜRK Prova ve Gösteri Uçuşları düzenlenecektir. Değerli Ankaralıların şehir merkezi üzerinde yapılacak planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik yaşamamaları için 'SOLOTÜRK Prova Gösteri Uçuşları' Programı kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadeleri yer aldı.

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