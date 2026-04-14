  SOLOTÜRK'ten 15. yıl uçuşu: Gökyüzünde nefes kesti
Güncel

SOLOTÜRK'ten 15. yıl uçuşu: Gökyüzünde nefes kesti

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda SOLOTÜRK'ün gökyüzündeki 15'inci yılı için özel gösteri uçuşu düzenlendi. Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü dolayısıyla üste bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, iki uçakla icra edilen nefes kesen gösteriyi pistten izledi.

IHA14 Nisan 2026 Salı 14:33 - Güncelleme:
SOLOTÜRK'ten 15. yıl uçuşu: Gökyüzünde nefes kesti
Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu SOLOTÜRK, gökyüzündeki 15'inci yılını Konya'da düzenlenen özel bir törenle kutladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile kuvvet komutanlarının katıldığı programda, iki uçakla gerçekleştirilen gösteri uçuşu büyük ilgi gördü. Gösterinin ardından komutanlar, SOLOTÜRK uçaklarının önünde 15. yıl pastasını kesti.

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında Silah Taktikler Okul Komutanlığı'nın açılışı ve SOLOTÜRK'ün gökyüzündeki 15'inci yılı kutlandı. Programa, Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü dolayısıyla üste bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ve askeri heyet katıldı.

SOLOTÜRK'ÜN 15. YIL GÖSTERİSİ SONRASI PASTA KESİM TÖRENİ

Orgeneral Bayraktaroğlu ve beraberindeki heyet, pistte ayrılan özel alanda SOLOTÜRK'ün kuruluşunun 15'inci yılı dolayısıyla düzenlenen gösteri uçuşunu takip etti. İki uçakla icra edilen gösterinin tamamlanmasının ardından aprona yaklaşan SOLOTÜRK uçaklarının önünde toplanan heyet, hazırlanan pastayı kesti.

