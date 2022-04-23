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SOLOTÜRK'ten 23 Nisan gösterisi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Çanakkale'deki Anadolu Hamidiye Tabyası ve Çanakkale Boğazı semalarında gösteri uçuşu yaptı.

AA23 Nisan 2022 Cumartesi 17:10 - Güncelleme:

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Bandırma'daki 6. Ana Jet Üs Komutanlığından, Hava Pilot Binbaşı Emre Mert komutasında havalanan SOLOTÜRK, yaklaşık 5 dakika sonra Çanakkale'ye ulaştı.

Çanakkale Boğazı ve Anadolu Hamidiye Tabyası semalarında gösteri uçuşu gerçekleştiren Mert, SOLOTÜRK'ün tek kişilik F-16 uçağıyla birbirinden zorlu akrobasi hareketleri yaparak, izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı.

Tabya boyunda binlerce vatandaş tarafından ilgiyle izlenen ve yaklaşık 20 dakika süren gösteri, Pilot Binbaşı Mert'in uçağıyla halkı selamlamasıyla sona erdi.

SOLOTÜRK ekibi, Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yılı törenleri kapsamında yarın ve 25 Nisan'da da Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yapacak.

  • SOLOTÜRK
  • Çanakkale
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

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