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SOLOTÜRK'ten Amasya semalarında nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Amasya'nın Merzifon ilçesinde gösteri yaptı.

AA22 Haziran 2023 Perşembe 20:53 - Güncelleme:
SOLOTÜRK'ten Amasya semalarında nefes kesen gösteri
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Amasya Valiliği ve Belediyesince düzenlenen, bu yıl Amasya Tamimi'nin yayımlanışının 104. yıl dönümünün de kutlandığı, Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, SOLOTÜRK'ün gösterisi ilgiyle izlendi.

İlçe sakinleri, Alparslan Türkeş Caddesi'nde cep telefonu kameralarıyla gösteri uçuşunu kaydetti.

Yaklaşık 20 dakika havada kalan tim, daha sonra kent semalarından ayrıldı.

Vali Mustafa Masatlı, gazetecilere, şehrin heyecanlı bir gün yaşadığını söyledi.

Vatandaşların gösteriyi coşkuyla izlediklerini aktaran Masatlı, şunları kaydetti:

"Amasya Tamimi'nin 104. yıl dönümünü kutladığımız Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat etkinlikleri ile hem şanlı ecdadımızı ve o günlerde verilen destansı mücadeleyi anmayı hem de halkımızın bu coşkuya ortak olmasını arzuluyoruz. Bu kapsamda halkımızla 10 gün boyunca güzel etkinliklerde buluştuk. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman gazilerimizi ve Milli Mücadeleye tüm varlıklarıyla destek veren Amasyalıları rahmet ve şükranla anıyor, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum."

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