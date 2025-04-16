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SOLOTÜRK'ten Erzurum'da prova uçuşu

SOLOTÜRK ekibi, Erzurum semalarında prova uçuşu gerçekleştirecek. Yapılan açıklamada çevre tanıma uçuşunun saat: 11.30'da, prova uçuşunun ise 14.00'da yapılacağı ifade edildi.

IHA16 Nisan 2025 Çarşamba 09:23 - Güncelleme:
SOLOTÜRK'ten Erzurum'da prova uçuşu
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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da, 26 Nisan 2025'te yapılacak olan resmi açılışta gösteri yapacak olan SOLOTÜRK ekibi, bu gün prova uçuşu gerçekleştirecek.

Hava şartlarında bir olumsuzluk yaşanmaması halinde; bu gün SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi , Erzurum'da çevre tanıma ve prova uçuşu gerçekleştirecek.

Yapılan açıklamada çevre tanıma uçuşunun saat: 11.30'da, prova uçuşunun ise 14.00'da yapılacağı ifade edildi.

2025 TURİZM BAŞKENTİ: ERZURUM

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'un kültürel zenginliklerinin dünyaya tanıtılması amacıyla yeni turizm rotaları oluşturuldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Başkanlığınca, kentin güneyinde yeni turizm rotalarının oluşturulması için çalışma yapıldı.

"2025 Turizm Başkenti" ilan edilen kentin, Karayazı, Tekman, Hınıs, Karaçoban, Köprüköy ve Pasinler ilçelerindeki tarihi tabya, türbe, köprü, kilise, cami, mağara ve kaleler ile kanyon, vadi gibi doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar, turizm rotalarına eklendi.

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