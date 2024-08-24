İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2024 Cumartesi / 19 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9872
  • EURO
    38,0601
  • ALTIN
    2745.1
  • BIST100
    9668.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaptığı gösteri uçuşuyla adeta nefesleri kesti.

24 Ağustos 2024 Cumartesi 20:59 - Güncelleme:
SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri
ABONE OL

Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yılı kutlamaları, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklerle coşkuyla devam ediyor.

İlçenin Çarho mevkiinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağındaki alanda toplanan binlerce kişi gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK gösterisini heyecanla izledi.

Kimi zaman alçak uçuş yapan Türk Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gösteri yapan SOLOTÜRK ekibi izleyenleri adeta mest etti.

Alanı dolduran binlerce vatandaş hem SOLOTÜRK gösterisini izledi hem de muhteşem anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.