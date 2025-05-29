İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2025 Perşembe / 2 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1085
  • EURO
    44,6424
  • ALTIN
    4175.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri! İstanbulluları hayran bıraktılar
Güncel

SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri! İstanbulluları hayran bıraktılar

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 21:08 - Güncelleme:
SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri! İstanbulluları hayran bıraktılar
ABONE OL

Yenikapı Etkinlik Alanı üzerinde yapılan gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Uçuş öncesi Fatih Belediyesi mehter takımı alandaki vatandaşlara mehteran konseri verdi.

Gösteriyi, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile mülki ve askeri erkan da takip etti.

Binlerce kişinin doldurduğu alandaki vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan SOLOTÜRK'ün F-16 savaş uçağıyla yaptığı çeşitli akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Isı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan alev toplarının da (flare) atıldığı gösteri, izleyenlerin beğenisini topladı.

SOLOTÜRK'ün saat 19.00'da başlayan gösteri uçuşu 22 dakika sürdü.

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.