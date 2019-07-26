Soluk borusuna süt kaçan bebek hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Damlacık Mahallesi'nde yaşandı. 3 aylık bebeğini emziren anne Meryem Yeloğlu, bebeğin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, bebeği yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Reyhan bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.