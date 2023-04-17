Solunum cihazından sızan gaz patladı: Yaralılar var

Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi'nde 4 katlı Buğlem Apartmanı'nın zeminindeki dairede, ev tipi solunum cihazı olarak bilinen oksijen konsantratörünün (ortamdaki havayı ayrıştırarak hastaya saf oksijen verilmesini sağlayan elektrikli cihaz) gaz kaçırması nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle dairede yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan 74 yaşındaki KOAH hastaları Mustafa Rıfkı Kurt ve eşi Ayşe Kurt yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yaralı çift, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

- "PATLAMAYLA UYANDIK"

Mahalle sakinlerinden Murat Yalçın, AA muhabirine, patlamanın sabahın erken saatlerinde meydana geldiğini belirterek, "Patlamayla uyandık. Hemen aşağı indik. Komşularımıza yardım ettik. Daha sonra polis ve itfaiye geldi. Yaralılarımız hastaneye götürüldü. Oksijen tüpünün patlaması nedeniyle böyle bir olay yaşadık." diye konuştu.

Patlamanın yaşandığı apartman ve yanındaki sitenin bazı dairelerinin duvarları hasar görüp camları kırıldı.

- PATLAMANIN ŞİDDETİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, apartmanın güvenlik kamerasınca patlama anı kaydedildi.

Kayıtlarda, olayın yaşandığı dairedeki duvarın patlamanın şiddetiyle apartman içine yıkılması ve apartman sakinlerinin panikle aşağıya inmesi yer aldı.

Güvenlik kamerası, evdeki yaralıların dışarıya çıkarılmaya çalışılmasını da kaydetti.