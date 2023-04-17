İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2023 Pazartesi / 27 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3786
  • EURO
    21,3244
  • ALTIN
    1252.64
  • BIST100
    5120.77
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Solunum cihazından sızan gaz patladı: Yaralılar var
Güncel

Solunum cihazından sızan gaz patladı: Yaralılar var

Mersin'in Tarsus ilçesinde, evde kullanılan oksijen konsantratörünün gaz kaçırması nedeniyle meydana gelen patlamada 74 yaşındaki KOAH hastası çift yaralandı.

AA17 Nisan 2023 Pazartesi 12:04 - Güncelleme:
Solunum cihazından sızan gaz patladı: Yaralılar var
ABONE OL

Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi'nde 4 katlı Buğlem Apartmanı'nın zeminindeki dairede, ev tipi solunum cihazı olarak bilinen oksijen konsantratörünün (ortamdaki havayı ayrıştırarak hastaya saf oksijen verilmesini sağlayan elektrikli cihaz) gaz kaçırması nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle dairede yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan 74 yaşındaki KOAH hastaları Mustafa Rıfkı Kurt ve eşi Ayşe Kurt yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yaralı çift, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

- "PATLAMAYLA UYANDIK"

Mahalle sakinlerinden Murat Yalçın, AA muhabirine, patlamanın sabahın erken saatlerinde meydana geldiğini belirterek, "Patlamayla uyandık. Hemen aşağı indik. Komşularımıza yardım ettik. Daha sonra polis ve itfaiye geldi. Yaralılarımız hastaneye götürüldü. Oksijen tüpünün patlaması nedeniyle böyle bir olay yaşadık." diye konuştu.

Patlamanın yaşandığı apartman ve yanındaki sitenin bazı dairelerinin duvarları hasar görüp camları kırıldı.

- PATLAMANIN ŞİDDETİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, apartmanın güvenlik kamerasınca patlama anı kaydedildi.

Kayıtlarda, olayın yaşandığı dairedeki duvarın patlamanın şiddetiyle apartman içine yıkılması ve apartman sakinlerinin panikle aşağıya inmesi yer aldı.

Güvenlik kamerası, evdeki yaralıların dışarıya çıkarılmaya çalışılmasını da kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.