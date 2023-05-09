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Soma'da yer üstü maden ocağında heyelan: 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Soma ilçesinde açık madencilik yapılan bir ocakta toprak kayması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA9 Mayıs 2023 Salı 22:14 - Güncelleme:
Soma'da yer üstü maden ocağında heyelan: 5 kişi yaralandı
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Darkale mevkisinde özel bir şirket tarafından işletilen yer üstü linyit ocağında hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Bölgede bulunan kamyon ve iş makinelerindeki 5 çalışan, toprak altında kaldı. Maden ocağına çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

Toprak altında kalanlardan 4'ü mesai arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarıldı. Bir işçi ise itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla Soma Devlet Hastanesi'ne götürülen 5 işçiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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