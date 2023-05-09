Soma'da yer üstü maden ocağında heyelan: 5 kişi yaralandı

Darkale mevkisinde özel bir şirket tarafından işletilen yer üstü linyit ocağında hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Bölgede bulunan kamyon ve iş makinelerindeki 5 çalışan, toprak altında kaldı. Maden ocağına çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

Toprak altında kalanlardan 4'ü mesai arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarıldı. Bir işçi ise itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla Soma Devlet Hastanesi'ne götürülen 5 işçiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.