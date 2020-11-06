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TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'ne gelen Başbakan Roble: Düşmandan korunmak için güçlü bir orduya ihtiyacımız var

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, başkent Mogadişu'daki TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nü ziyaret ederek Türk subayların Somali askerlerine verdiği eğitimi yerinde izledi.

AA06 Kasım 2020 Cuma 11:28 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 11:31
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Somali Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, kampüsün çeşitli bölgelerini inceleyen Başbakan Roble, mezunların ordunun yeniden inşası ve Somali'de düzenin yeniden tesisi için umut verici olduğunu dile getirdi.

Roble, "Somali'nin düşmandan korunmak için güçlü bir orduya ihtiyacı var ve bu ihtiyaç her geçen gün artıyor. Hepimiz dinimizi, ülkemizi, halkımızı savunmakta kararlıyız. Türk hükümetine, Somali ordusunun inşasında oynadığı önemli rol için teşekkür ederim.’’ dedi.

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, Eylül 2017'de dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından açılmıştı.

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