Somalı çocuklar 4 saatlik sürede şehit babalarının mezarına koştu

AA 13 Mayıs 2020 Çarşamba 12:44 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 12:44

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 saatliğine dışarı çıkmalarına izin verilen Somalı madenci çocukları, bu sürede şehit babalarının mezarına koştu.

Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediyesi tarafından, facianın 6. yılında Soma Madenci Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehitliğe hijyenik maske ile gelen vatandaşlar, şehitlik girişindeki dezenfektan tünelinden geçti. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, şehit madenciler için dua edildi.

Gözü yaşlı aileler, yakınlarının kabrine karanfil bıraktı.

- SOMALI ÇOCUKLAR BABALARININ MEZARINA GİTTİ



Öte yandan Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı Somalı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile babalarının kabrine gitti.

Babalarının mezarları başında dua eden madenci çocuklarından bazıları, babaları için çizdikleri resimleri babalarının kabrine bıraktı.

5 yaşındaki Ravza ile 11 yaşındaki Sudenur Çal kardeşler, babaları Kamil Çal'ın kabrini gelip dua edenler arasındaydı. Küçük Ravza, babasının mezarına onun için çizdiği resmi bıraktı.

Ravza Çal, resminde 2 büyük kalp ve çiçekler çizdiğini söyledi.

Şehit madenci Bayram Erol'un kızı Sudenur Erol (8) da bahçeli bir evin önünde ailesini resmetti, çizdiği kalbin içine "Canım babacığım ben seni çok seviyorum, seni çok özledim." diye yazdı.

Sudenur Erol da "Çizdiğim resimde babamı sevdiğimi ve ona duygularımı göstermeye çalıştım. Resimde anne ve babamın evlilik yıl dönümü de var. Annemle babam buradalar, ablamla ikimiz de yanlarındayız." diye konuştu.