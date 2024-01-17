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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun davasına ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesine ilişkin, 'Taksirle işlenen suç, mahkemenin takdiri. Şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu' dedi.

IHA17 Ocak 2024 Çarşamba 12:17 - Güncelleme:
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun davasına ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
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İstanbul'un Fatih ilçesinde motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kabine Toplantısı sonrası karara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, "Taksirle işlenen suç, mahkemenin takdiri. Şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu. Kamu davası devam etti. Alınan cezanın miktarı açısından karar bu yönde oldu" dedi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanmıştı. Mahkemece "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen

Mahmud'un cezası, adli para cezasına çevrilmişti. Mahmud'un ayrıca 6 ay süreyle ehliyetinin geri alınmasına karar verilmişti.

  • Yunus Emre Göçer
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