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Somali Deniz Görev Grubu unsurları, Oruç Reis Araştırma Gemisi'ne refakat etti

TCG Gökova, TCG Gediz ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'den oluşan Somali Deniz Görev Grubu, Oruç Reis Araştırma Gemisi'ne refakat etti.

AA4 Kasım 2024 Pazartesi 17:49 - Güncelleme:
Somali Deniz Görev Grubu unsurları, Oruç Reis Araştırma Gemisi'ne refakat etti
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Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Somali Deniz Görev Grubu unsurlarının, Oruç Reis Araştırma Gemisi ile destek gemilerine "Refakat ve Koruma" görevlerine devam ettiği bildirildi.

Paylaşımda, göreve dair fotoğraflara da yer verildi.

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