Somali Deniz Görev Grubu unsurları, Oruç Reis Araştırma Gemisi'ne refakat etti

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Somali Deniz Görev Grubu unsurlarının, Oruç Reis Araştırma Gemisi ile destek gemilerine "Refakat ve Koruma" görevlerine devam ettiği bildirildi.

TCG GÖKOVA, TCG GEDİZ ve TCG ÜTĞM. ARİF EKMEKÇİ'den oluşan "Somali Deniz Görev Grubu" unsurlarımız, ORUÇ REİS araştırma gemisi ile destek gemilerine "Refakat ve Koruma" görevlerine devam ediyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/XMFAcmCX9k — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 4, 2024

Paylaşımda, göreve dair fotoğraflara da yer verildi.