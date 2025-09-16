İSTANBUL 27°C / 17°C
Güncel

Somali Limanlar Bakanı Nur'dan İletişim Başkanı Duran'a ziyaret

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı ziyaret etti.

16 Eylül 2025 Salı 16:06
Somali Limanlar Bakanı Nur'dan İletişim Başkanı Duran'a ziyaret
ABONE OL

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına yaptığı ziyaret hakkında açıklamada bulundu.

Türkiye ile Somali arasındaki köklü ilişkilerin birçok kurum ve kuruluşun katkılarıyla derinleşerek önemli projelere hayat verdiğini belirten Nur, "Bu kurumların arasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da yer almakta ve ilişkilerin doğru şekilde kamuoyuna aktarılması için uzun süredir önemli çalışmalar yürütmektedir." ifadesini kullandı.

Türkçe yaptığı paylaşımda Duran'a misafirperverliği için teşekkür eden Nur, "İlişkilerimize verdiği katkılardan ötürü teşekkür etmek için, hem Somali hem de Afrika'yı yakından takip eden değerli hocam, İletişim Başkanlığı görevine yeni atanan Sayın Burhanettin Duran'ı ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duydum. Somali ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve işbirliği, stratejik iletişim alanındaki güçlü adımlarla geleceğe taşınacaktır." ifadelerine yer verdi.

