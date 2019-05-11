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Somalı madenci 'istim havası'yla kurtulmuş

Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 işçinin şehit olduğu maden faciasında, en fazla kaybın verildiği 'S panosu' olarak adlandırılan bölümde yer üstünden inen borudaki havayı soluyarak hayatta kalmayı başaran 3 işçiden İbrahim Genç, olayın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamıyor.

  • AA
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Türkiye'yi yasa boğan Soma maden faciası, ailelerinin yanı sıra her gün birlikte yerin altına indikleri arkadaşlarını kaybeden işçileri de derinden etkiledi. Faciadan yaralı kurtulan işçilerden İbrahim Genç de her mayıs ayında şehit arkadaşlarının üzüntüsünü ve hafızasından silemediği o anları yeniden yaşıyor.

Madende sıkışıp kaldıkları "S panosu" olarak adlandırılan üretim bölgesinde pek çok mesai arkadaşını kaybeden 2 çocuk babası İbrahim Genç, o günün acı hatıralarını geride bırakmak istiyor.

Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza günü her zaman çalıştıkları "S panosu"nda olduklarını söyledi.

Madenden çıkmak üzere ana yola yöneldiğinde yoğun bir duman gördüğünü dile getiren Genç, şunları anlattı:

"Dumanın nereden nasıl geldiği belli değildi, hemen panodaki hava kapılarını açtık. Üretimdeki diğer arkadaşların dumandan haberi yoktu. Arkadaşlarla, 'Hava çıkışı tarafına geçelim, haber gelince dışarı çıkarız.' diye konuştuk. Daha sonra dumanı fark eden diğer arkadaşlarımız da yanımıza geldi. Hepimiz burada beklemek zorundaydık. İşin garip tarafı, yer yüzüne en yakın ama dışarı çıkması en zor yerdeydik."

"BİR DAHA YERYÜZÜNÜ GÖREMEYECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Zaman geçtikçe kalabalığın arttığını dile getiren Genç, bu süreçte panik ve telaşın da arttığını vurguladı.

Dumandan dolayı bulundukları yere hapsolduklarını dile getiren Genç, şöyle devam etti:

"Dışarı çıkmak için dumana doğru yürüyenler oldu. Bu arada yer üstünden kompresörlerle indirilen 'istim havası' dediğimiz havayı alabilmek için borularda delik açtık. Heyecan yapmadan borudaki istim havasını kullanarak hayatta kaldım. 'Herkes buradan hava alsın.' dedik ama panikten bunu çok kullanan olamadı. Yaklaşık 3,5 saat bu havayı solumaya çalıştım. Bir daha yeryüzünü göremeyeceğimi düşündüm." ifadelerini kullandı.

"SADECE SU İSTEDİM"

15 yıllık madenci olduğunu belirten Genç, arkadaşlarını kaybetmesinin üzüntüsünü hala yüreğinde hissettiğini söyledi.

Kurtarıldığında bilincinin yerinde olduğuna değinen Genç, "Gelenlerden sadece su istedim. Sonra madenden çıkartılarak hastaneye götürüldüm. Bulunduğumuz bölümden sadece 3 kişinin kurtulduğunu öğrendiğimde bütün dünyam yıkılmıştı." diye konuştu.

Genç, üzücü olayın ardından başka bir firmada maden işçiliğine devam ettiğini sözlerine ekledi.

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