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  • Somali'de bombalı saldırıda yaralanan 3'ü Türk 9 kişi uçakla Türkiye'ye getirilecek
Güncel

Somali'de bombalı saldırıda yaralanan 3'ü Türk 9 kişi uçakla Türkiye'ye getirilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşını ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz.'

20.01.2020  17:42 - Güncelleme: 20.01.2020  17:42

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