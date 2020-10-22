İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2020 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9488
  • EURO
    9,4001
  • ALTIN
    486.803
  • BIST100
    1198.32
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Somali'de Türk doktorların açtığı sağlık merkezinde binlerce kişiye hizmet verildi
Güncel

Somali'de Türk doktorların açtığı sağlık merkezinde binlerce kişiye hizmet verildi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk doktorların açtığı sağlık merkezinde 17 bin kişi muayene oldu.

AA22 Ekim 2020 Perşembe 22:38 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 22:38
ABONE OL

Mogadişu Aile Sağlığı Merkezi Müdürü Nur Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuruldukları Şubat 2019'dan Ağustos 2020'ye kadar yaklaşık 17 bin Somalili hastanın merkezde muayene edildiğini söyledi.

Ahmet, ihtiyaç sahiplerine de ücretsiz ilaç desteğinde bulunduklarını aktardı.

Bölgede özellikle kadın ve çocuk hastalıklarının yaygın ve yeni doğan ölüm oranlarının yüksek olduğuna dikkati çeken Ahmet, gebelik takibi ve doğum hizmetleri, kadın ve çocuk hastalıkları, laboratuvar hizmetleri, ilaç desteği ile emzirme ve çocuk bakım eğitimlerinin ücretsiz verildiğini sözlerine ekledi.

Somali, yıllardır devam eden iç çatışmalar, uzun süren kuraklık ve yaşanan sel felaketleri nedeniyle insani yardıma muhtaç durumda.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’ne (OCHA) göre, aşırı yağışların neden olduğu seller ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüzbinlerce insan temel sağlık hizmetlerine erişmekte güçlük çekiyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.