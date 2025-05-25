Somalili gazeteciler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda eğitime katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Somali'den gelen basın mensupları ve medya alanında çalışan bürokratlara yönelik hazırlanan programda, dezenformasyonla mücadele, kriz dönemlerinde yayıncılık ve medya etiği gibi alanlarda eğitim verildi.

Heyet, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığını ziyaret ederek, Türk akademisyenlerle bir araya geldi ve iki ülke arasındaki medya işbirliğine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Programda, Somalili gazetecilerle, başkanlığın kurumsal yapısı, görev ve sorumluluk alanlarıyla özellikle son yıllarda ön plana çıkan dezenformasyonla mücadele stratejileri, kriz iletişimi yöntemleri ve kamu diplomasisi faaliyetleri paylaşıldı.

Sosyal medya çağında bilgi kirliliğiyle mücadele yöntemleri ile Türkiye'nin bu alandaki tecrübelerine ve kurumlar arası eş güdüm mekanizmalarına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı programda, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine yönelik yürütülen iletişim kampanyaları, hızlı ve şeffaf bilgi paylaşımı süreçleriyle uluslararası medya ilişkilerine dair bilgiler de anlatıldı.

Başkanlığın stratejik iletişim vizyonuna benzer yapıların kendi ülkelerinde de tesis edilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunan gazeteciler, bu alandaki teknik kapasiteleri geliştirme yönündeki taleplerini de dile getirdi.

- PROGRAMIN AKADEMİK BÖLÜMÜ AA AKADEMİ'DE YAPILDI

Heyet, TRT ve HAVELSAN'a gerçekleştirdiği ziyaretlerle Türkiye'nin kamu yayıncılığı ve savunma sanayisi alanlarındaki kapasitesi hakkında da bilgi aldı. Katılımcılara, medya teknolojileri ve haber üretim süreçlerine dair uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Programın akademik bölümü ise 21-22 Mayıs'ta AA Akademi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Bu kapsamda heyete, doğru habercilik ve medya etiği, doğru bilgiye erişim, haber planlama ve içerik stratejileri, tarafsızlık ve güvenilir kaynak kullanımı gibi başlıklarda eğitimler verildi. Burada sosyal medya için içerik üretimi, video ve grafik tasarımı, kriz anlarında yayıncılık stratejileri üzerine de uygulamalı oturumlar gerçekleştirildi.

Heyet ayrıca Dışişleri Bakanlığını da ziyaret etti.