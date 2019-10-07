Sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın en dikkat çeken jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Somer Sivrioğlu kimdir? MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu nereli? gibi soruların yanıtları araştırılıyor. MasterChef Türkiye yeni sezon bölümleri ekranlara gelmeye devam ediyor. MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.İşte tüm detaylar..

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

1971 yılında dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya’ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır.Aslı Sencer Sivrioğlu ile evli olan Somer Sivrioğlu’nun bu evliliğinden bir oğlu, bir de kızı vardır. İşlerini eşi ile birlikte yöneten usta şef’in eşi ise işyerinin finansman kısmı ile ilgilenmektedir. İkizler burcudur. Son olarak, sıkı bir Fenerbahçe taraftarıdır.

Bir dönem Lezzet Yolculuğu isimli bir radyo programını sunmuş, ayrıca köşe yazarlığı yapmıştır. Geçmişten günümüze, en iyi restaurant, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restaurant’ı Sydney’de en iyi restaurantlar arasında yer almaktadır.

Seneler önce ise dedesinin döneminde, dedesinin Eskişehir‘de bulunan hamam ve otel’in satarak, İstanbul’dan günümüzde sahip oldukları apartmanı aldığı yazmaktadır. Bu bilgiye dayanarak Somer Sivrioğlu’nun aslen Eskişehir’li olduğunu belirtebiliriz.

Az malzeme ile en iyi yemeği yapmayı, ürüne ve toprağa saygıyı anneannesi’nden, çalışma ahlakını babasından, restaurant işletmeciliğini ve insan ilişkilerini annesinden, Anadolu mutfağı kültürünü ve araştırmanın önemini de Musa Ustadan (Dağdeviren)’den öğrendiğini aktarmıştır.

SOMER SİVRİOĞLU'NUN ALDIĞI ÖDÜLLER:

2013 Yerel İşletme Ödülü

İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü

2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü

2010 İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü