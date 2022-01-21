Sömestr da tren seferlerine 20 bin ek kapasite

AA 21 Ocak 2022 Cuma 11:04 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 11:04

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, AA muhabirine, kurum olarak 24 Ocak-4 Şubat dönemini kapsayan sömestir tatilinde artan yolcu talebini karşılamak için çeşitli tedbirler aldıklarını söyledi. Vatandaşların konforlu ve rahat bir ortamda seyahatlerini sağlamayı amaçladıklarını belirten Pezük, bunun için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti. Sömestir tatilinde, kış mevsiminin hava koşulları da dikkate aldığında tüm trenlere talebin daha da arttığına dikkati çeken Pezük, bu nedenle Ankara-Konya-Ankara ve Ankara-İstanbul-Ankara hatlarında ilave seferler gerçekleştirileceğini bildirdi.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Pezük, şu bilgileri verdi:

10 bin 320 ilave koltuk satışa sunulacak

Ana hat ve bölgesel trenlerden İzmir Mavi, Konya Mavi, Ege, Erciyes, Fırat, Pamukkale ve Ankara ekspresleri ile Uzunköprü-Halkalı ve Kapıkule-Halkalı bölgesel trenlerine ilave edilecek toplam 152 vagonla her güzergahta yolcu kapasitesini artıracaklarına dikkati çeken Pezük, "Böylece ana hat ve bölgesel trenlerimizde de yarıyıl tatili boyunca 10 bin 320 ilave koltuk satışa sunulacak. Çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerine şimdiden iyi bir tatil diliyoruz." diye konuştu.