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Son 1 haftada 3,6 milyon araç denetlendi! 497 bin araca işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, trafik denetim verilerini paylaştı. Emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 3-10 Nisan 2025 tarihleri arasında 3 milyon 652 bin 339 araç denetlendi. Toplam 497 bin 591 araca/sürücüye işlem yapıldı.

13 Nisan 2025 Pazar 10:24 - Güncelleme:
Son 1 haftada 3,6 milyon araç denetlendi! 497 bin araca işlem yapıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ekiplerce uygulanan trafik denetimlerine ilişkin bilgi verdi.

Her iki kazadan birine motosiklet türü aracın karıştığını belirten Yerlikaya şunları aktardı:

"Şehir içinde meydana gelen kazaların %52,3'üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karışmaktadır. 1 Ocak-10 Nisan 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce; Motosiklet ve sürücüleriyle ilgili toplam 650 bin 760 adet işlem yapıldı. 2024 yılında motosiklet türü araçların karıştığı kazalarda maalesef 1.584 vatandaşımız hayatını kaybetti. Lütfen motosiklet kullanırken trafik kurallarına uyalım ve daha dikkatli olalım. Sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim."

"ARAÇ KAPISINI AÇMADAN ÖNCE MOTOSİKLET OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDELİM"

Motosiklet sürücülerinin de trafikteki diğer araç sürücüleriyle eşit haklara sahip olduğunu vurgulayan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Kavşak ve dönüşlerde karşıdan gelen motosikletler fark edilmeyebilir. Dönüş yapmadan önce motosikletlerin hızlarını ve mesafelerini dikkatle değerlendirelim. Ani manevralardan kaçınalım. Araç kapısını açmadan önce mutlaka yan aynadan gelen motosikletin olup olmadığını kontrol edelim. Motosiklet sürücülerine karşı yakın takip ve rahatsız edici davranışlardan kaçınalım. Yağmur, rüzgar, sis gibi olumsuz hava koşulları ve gece saatleri motosiklet sürücüleri için ciddi riskler oluşturur. Kötü havalarda ve hava kararınca motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli ve anlayışlı olalım."

497 BİN 591 ARACA/SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI

3-10 Nisan tarihleri arasında da 3 milyon 652 bin 339 aracın denetlendiği bilgisini paylaşan Yerlikaya paylaşımında şu detaylara yer verdi:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 31 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 166 bin 960, periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 697, emniyet kemeri kullanmayan 30 bin 290, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 960 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 6 bin 971 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 497 bin 591 araca/sürücüye işlem yapıldı. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

  • trafik denetimi
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