İlkbahar-yaz operasyonları kapsamında son iki ayda 48 terörist etkisiz hale getirildi

AA 16 Haziran 2021 Çarşamba 13:05 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 13:41

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için teröristlerin tüm barınma alanlarına girecek şekilde 15 Nisan'da başlatılan ilkbahar-yaz operasyonlarının 1 Ekim'e kadar devam edeceği hatırlatıldı.

Jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularının yer aldığı operasyonlarda, 1 Ekim'e kadar 9 bin 630 operasyonun icra edilmesi planlandı. Bu operasyonların bugüne kadar yüzde 39'u icra edildi.

- 48 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonlar kapsamında son iki ayda, 2'si kırmızı, 4'ü turuncu, biri yeşil, 9'u gri kategoride olmak üzere 48 terörist etkisiz hale getirildi. 298 sığınak ve mağarada, 159 mayın/EYP, 137 silah, 99 el bombası, 35 telsiz, 355 tüp, 8,2 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.