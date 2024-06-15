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  • Son 9 günlük bilanço belli oldu! 467 binden fazla sürücüye işlem yapıldı
Güncel

Son 9 günlük bilanço belli oldu! 467 binden fazla sürücüye işlem yapıldı

6-14 Haziran tarihleri arasında 2 milyon 675 bin 510 aracın denetlendi, toplam 467 bin 78 araca ve sürücüye işlem yapıldı.

AA15 Haziran 2024 Cumartesi 09:02 - Güncelleme:
Son 9 günlük bilanço belli oldu! 467 binden fazla sürücüye işlem yapıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Hızını düşür, yolun sonu bayram olsun." notuyla Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerince 6-14 Haziran'da gerçekleştirilen denetimlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 296 sürücüye işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hız ihlalinde bulunan 124 bin 184, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 26, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 746, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 76 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 359 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 467 bin 78 araca/sürücüye işlem yapıldı"

Trafik kurallarına uyulmasını, aşırı hız yapılmamasını ve emniyet kemerinin ihmal edilmemesini isteyen Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadesini kullandı.

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