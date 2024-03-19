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Son anda kurtuldular! Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan

Bitlis'te heyelanın meydana geldiği Bitlis-Baykan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı. Heyelan sırasında yoldan geçen bir otomobildeki kişiler, düşen kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

AA19 Mart 2024 Salı 08:20 - Güncelleme:
Son anda kurtuldular! Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan
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AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece 03.30 sıralarında Bitlis-Baykan kara yolunun Ağaçdere köyü mevkisinde, heyelan meydana geldi.

Toprak yığını ve kaya parçalarının düşmesi sonucu Bitlis-Baykan istikameti tamamen, Baykan-Bitlis istikametinin de bir şeridi kapandı.

Heyelan sırasında yoldan geçen bir otomobildeki kişiler, düşen kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin güvenlik önlemi aldığı yolda, Karayolları görevlileri tarafından çalışma başlatıldı.

Toprak yığını ve kaya parçalarının yaklaşık 3 saat süren çalışmayla temizlenmesinin ardından Bitlis-Baykan kara yolu kontrollü olarak araç geçişlerine açıldı.

  • Bitlis-Baykan kara yolu
  • heyelan
  • trafik

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