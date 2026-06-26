CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici, CHP seçmenine yönelik son araştırmanın çarpıcı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankete göre seçmenin büyük çoğunluğu Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmüyor.

"CHP'YE OY VEREN SEÇMENİN YÜZDE 74'İ EKREM İMAMOĞLU SİYASİ TUTUKLU OLARAK GÖRMÜYOR"

Habertürk yayınında elde ettikleri çarpıcı verilere dikkat çeken Gezici, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin yüzde 74'ü Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmüyor. Şaibeli bir şekilde yolsuzluk yaptığı iddiasını kabul ediyor." dedi.

"YÜZDE 74'Ü YOLSUZLUK YAPTIĞI İDDİASINI KABUL EDİYOR"

Gezici, bu oranın doğrudan CHP'ye oy veren seçmen grubunu kapsadığının altını çizdi. Araştırma sonuçlarının detaylarına değinen Gezici, parti tabanının yaşanan hukuki süreçlere ve kamuoyuna yansıyan iddialara yönelik bakış açısının anket verilerine net bir şekilde yansıdığını ifade etti.

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