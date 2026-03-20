Areda Survey'in her ay yaptığı gündemdeki konularla ilgili kamuoyu araştırmasının şubat ayı verileri yayınlandı. 7 Şubat-3 Mart 2026 tarihleri arasında 3 bin 63 kişi ile yapılan araştırmaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki Ramazan etkinliklerini hedef alan bazı çevrelerin "laiklik elden gidiyor" söylemi toplumda karşılık bulmadı. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 68.7'si "laiklik tartışmalarını gereksiz ve anlamsız bulduğunu" söyledi. Ankete katılanların yüzde 60.7'si ise Türkiye'de laikliğin tehlike altında olmadığı görüşünde.

CHP RAMAZAN'DA SINIFTA KALDI

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, katılımcıların yüzde 54'ü Ramazan etkinliklerini yetersiz buldu. Etkinlikler kapsamında AK Partili belediyelerin Ramazan etkinliklerini başarılı bulanların oranı yüzde 60.9 iken, CHP'li belediyelerin etkinliklerinden memnun olanların oranı yüzde 39,1'de kaldı.

"AMERİKA'YA GÜVENİLMEZ"

Araştırmaya katılanların yüzde 93,2'si ABD ile İsrail'in İran'a saldırılmasına şiddetle karşı çıktığını söyledi. Yüzde 94.7'si ise İran'a yönelik saldırının haklı bir gerekçesi bulunmadığı görüşünde. Araştırmaya katılanların yüzde 68,7'lik bölümü Hameniy'in öldürülmesiyle İran'da bir rejim değişikliği olmayacağı görüşünü savundu. Amerika ile İran arasında müzakereler sürerken İran'ın vurulması yönündeki soruya ise Türk toplumunun yüzde 93.7'si "Amerika ile müzakereye asla güvenilmez" yanıtını verdi. İsrail'in İran'dan sonra Türkiye'yi hedef alabileceği düşüncesine katılanların oranı ise yüzde 56 oldu.

AK PARTİ İLK SIRADA

Ankette "Bugün yapılacak bir milletvekili seçiminde hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu sonucu AK Parti yüzde 33.3 ile birinci sırada, CHP ise yüzde 29.7 ile ikinci sırada yer aldı. DEM Parti yüzde 9.2 ile üçüncü sırada yer alırken peşinden MHP yüzde 8.6 ile dördüncü, İYİ Parti yüzde 6.4 ile beşinci olarak ortaya çıktı.

SÜREÇTE TAVİZ OLMASIN

"Terörsüz Türkiye" sürecinde mevcut yasalar dışında hiçbir taviz verilmemesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 70,1 oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 53,2'lik bir kesimi PKK'nın bitmiş olmasıyla Türkiye'nin daha güvenli hale geleceğine inanıyor. Yüzde 46,8'ine göre PKK'nın bitmesiyle Türkiye daha güvenli bir yer haline gelmeyecek, dış güçler yeni terör örgütleri ortaya çıkaracak. Araştırmada komşu ülke olan Yunanistan ile olan diplomasi trafiği de katılımcılara soruldu. Türkiye ile Yunanistan arasındaki yumuşama adımlarını doğru bulanların oranı yüzde 74.8 oldu.

ENFLASYONU ÖZEL SEKTÖR ARTIRIYOR

Araştırmaya katılanların yüzde 76.3'ü bu Ramazan'da fiyatların geçen Ramazan'a göre daha çok arttığı görüşünü savundu. Türkiye'de enflasyonun yüksek seyretmesinin sorumlusu özel sektör diyenlerin oranı yüzde 38.5 olarak belirlendi.