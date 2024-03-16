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  • Son ankette CHP'ye Hatay darbesi! Fark 16 puana çıktı
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Son ankette CHP'ye Hatay darbesi! Fark 16 puana çıktı

Adaylığı son ana kadar tartışılan Lütfü Savaş gelen anketle hüsrana uğradı. Ada Araştırma tarafından 1-5 Mart tarihleri arasında yapılan ankete göre AK Parti adayı Mehmet Öntürk, Savaş'a 16 puan fark attı.

16 Mart 2024 Cumartesi 14:51 - Güncelleme:
Son ankette CHP'ye Hatay darbesi! Fark 16 puana çıktı
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi CHP'li Lütfü Savaş'ın adaylığı çok tartışılmıştı. Adayların belirleneceği son ana kadar belirsizlik yaşanan Hatay'da CHP'nin adayı gelen tepkilere rağmen Lütfü Savaş oldu.

GELEN ANKET SONUCU CHP'Yİ HÜSRANA UĞRATTI

Halktan gelen tepkilere rağmen Savaş'ı aday gösteren CHP, gelen anket sonuçlarının ardından hüsrana uğradı. ADA Araştırma şirketinin 1-5 Mart tarihleri arasında yaptığı ankette AK Parti Hatay Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk rakibi Lütfü Savaş'a 16 puan fark attı.

Hatay'da yapılan araştırmada seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

CHP, YÜZDE 55 İLE KAZANDIĞI HATAY'I KAYBEDİYOR

Ada Araştırma tarafından yapılan ankete göre; CHP, 2019 yılında yüzde 55 ile kazandığı Hatay'ı kaybediyor.

Mehmet Öntürk

ARADAKİ FARK 16 PUAN

Soruya yanıt verenlerin yüzde 48.4'ü tercihini AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'ten yana kullanırken, yeniden aday gösterilmesi büyük tartışma yaratan Lütfü Savaş'a destek ise yüzde 32.1'de kaldı. Gökhan Zan ise yüzde 7.4'lük kesimden destek alabildi.

Ankette adayların oy oranları şöyle:

Mehmet Öntürk: %48,4

Lütfü Savaş: %32,1

Gökhan Zan: %7,4

Nusret Cömert: %4,9

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