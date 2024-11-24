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  • Son bir haftada 462 bin 324 sürücüye işlem yapıldı
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Son bir haftada 462 bin 324 sürücüye işlem yapıldı

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 14-21 Kasım'da 2 milyon 942 bin 329 aracın denetlendiği, 462 bin 324 sürücüye işlem yapıldığı bildirildi. Çakarları araçlara takarak kullanan 231 sürücüye işlem yapıldı.

AA24 Kasım 2024 Pazar 10:48 - Güncelleme:
Son bir haftada 462 bin 324 sürücüye işlem yapıldı
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamakla" ilgili olarak 2024'te 368 bin 780 işlem yapıldığını belirtti.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için trafik ekip sayılarının ve denetimlerin artırıldığını, denetimler arttıkça da kaza sayılarının azaldığını aktaran Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince son bir haftada yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

Bu kapsamda 14-21 Kasım'da 2 milyon 942 bin 329 aracın denetlendiğini kaydeden Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 231 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 115 bin 949, periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 786, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 869, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 485 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 462 bin 324 araca/sürücüye işlem yapıldı."

Paylaşımında trafik denetimlerine ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.

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