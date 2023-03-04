İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2023 Cumartesi / 12 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8921
  • EURO
    20,0968
  • ALTIN
    1126.84
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Son cemre ne zaman düşüyor? 3. cemre ne zaman düşecek 2023?
Güncel

Son cemre ne zaman düşüyor? 3. cemre ne zaman düşecek 2023?

3. cemrenin ne zaman düşeceği, Mart ayının ilk haftasına girmekle birlikte merak edilen konular arasında yerini aldı. İlki ve ikincisi şubat ayında gerçekleşen cemre, baharın gelişini müjdelemektedir. En son cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte havalar ısınmaya başlar. Peki 3. cemre ne zaman düşecek 2023? Son cemre ne zaman düşüyor? İşte baharın geleceği tarih

4 Mart 2023 Cumartesi 11:31 - Güncelleme:
Son cemre ne zaman düşüyor? 3. cemre ne zaman düşecek 2023?
ABONE OL

Cemrelerin düşmeye başlamasıyla birlikte baharın yaklaştığı anlaşılır. Ateş, ve kor anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düşer. İlkbaharın ve nevruz bayramının habercisi cemrelerin ilki ve ikincisi Şubat ayında düştü. Gözler şimdi son cemrenin düşeceği tarihe çevrildi. Peki 3. cemre ne zaman düşecek? Son cemre ne zaman düşüyor? İşte detaylar...

SON CEMRE NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

Cemre 7 gün arayla sırasıyla hava, su ve toprağa düşer. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya, ikincisi suya ve üçüncüsü de toprağa düşer. Her cemrenin düşüşüyle hava sıcaklığı artar, cemrelerin arasında ise sıcaklıkta küçük bir düşüş görülür.

2023 yılında ilk cemre 20 Şubat tarihinde havaya düşerken, İkinci cemre 27 Şubat'ta suya düştü. Son cemre ise 6 Mart'ta toprağa düşecek. 3. cemrenin düşmesiyle artık baharın kapısı iyice aralanmış olacak.

CEMRE NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre cemre, 'Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi' demektir. Ateş, ve kor anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul edilir. Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret eder.

Meteorolojik bir olay olan cemre; Takvimlerde ilkbahardan önce birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan ısıtıcı güç veya sıcaklık yükselmesi olarak tanımlanır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.