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Son dakika... İstanbul Valiliği'nden 4 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama

İstanbul Valiliği'nden İstanbul'da 4 kardeşin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili yapılan açıklamada, 'Tüm olgularda saptanan siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirilmiştir' denildi.

  • DHA & AA
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada,''(4 kardeşin ölü bulunması) Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerde tespit edilen ilk bulgulara göre; siyanür zehirlenmesine bağlı değişimler dışında, şahısların ölümlerine müessir başkaca makroskopik patolojik bulgu tespit edilmediği belirtilerek, tüm olgularda saptanan siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirilmiştir.'' açıklamasında bulundu.
 

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Kardeşlerin cesedinin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden bir kişinin, model olarak çalışan ve bir süredir işe gelmeyen Oya Yetişkin'den haber alamadıklarını emniyete bildirmesi üzerine bulunduğu ortaya çıktı.

- SİYANÜR NOTU İÇ KAPIDA BULUNDU
 

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, kapıyı açıp içeri girdiklerinde iç kapıda "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaştı.

Söz konusu notun bulunması üzerine AFAD ekiplerine haber veren polis, evde biri kadın, biri erkek iki kardeşi yan yana sırtüstü yatar vaziyette bir odada, diğer kardeşleri de ayrı odalarda biri sırtüstü, biri yüzüstü yatar vaziyette buldu.

Evde, olay yeri inceleme ekipleri, soruşturma savcısı, adli tıp uzmanının yanı sıra kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle ortamda kimyasal madde olması ihtimaline karşın AFAD görevlileri, yaklaşık 2,5 saat inceleme yaptı.

Adli Tıp Kurumuna kaldırılan kardeşlerin cesetleri üzerinde toksikolojik inceleme sürüyor. Söz konusu incelemelerden elde edilen ve henüz kesinleştirilemeyen ilk bilgilere göre siyanür bulgularına rastlandı.

Evde, 4 kardeşin "zehirli meyve suyu içtiklerine" dair herhangi bir bulguya ise rastlanılmadı.

- "HER İHTİMAL ARAŞTIRILIYOR"
 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kardeşlerin ölüm saatlerinin ardışık olup olmadığını ya da olayda farklı bir boyutun bulunup bulunmadığı konusunda incelemelerin sürdüğü belirtilen açıklamada, "Kimyasal inceleme devam etmekte ve kesin ölüm sebebi detaylı otopsi raporunda belirlenecek. Olayla ilgili her ihtimal çok yönlü araştırılıyor." ifadeleri kullanıldı.

- Cenazeler için savcılığa başvuru

Bu arada, avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelen ve ölen kardeşlerin yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Serpil Alkan, savcılığa başvurarak cenazelerin defin için kendilerine teslim edilmesini talep etti.

Ölen kardeşlerin maddi durumlarının kötü olduğunu anlatan Alkan, bunun çok acı bir durum olduğunu dile getirdi.

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