Hakurk'a Pençe Harekatı ile terör örgütlerine büyük darbe!

Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 terörist oldu
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda, bir mağarada 3 teröristin cesedi bulundu.
- AA
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Buna göre, harekatın devam ettiği bölgedeki bir mağarada 3 teröristin cesedi bulundu.
Böylece harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu.
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