Hakurk'a Pençe Harekatı ile terör örgütlerine büyük darbe!

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, harekatın devam ettiği bölgedeki bir mağarada 3 teröristin cesedi bulundu.

Böylece harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu.