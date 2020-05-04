Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Başkan Erdoğan açıkladı! 65 yaş üstüne 4 saatlik izin

04 Mayıs 2020 Pazartesi 21:08 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 21:08

Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan yasakla ilgili 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? sorusu internette araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 1 buçuk aydır evden çıkmayan 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlar için 4 saatlik sokağa çıkma izni geldi. Başkan Erdoğan, Bakanlar Kurulu ve Bilim Kurulu'nun ortak tavsiyesi üzerine 65 yaş üstü için alınan izin kararını son dakika kabine toplantısı sonrası açıkladı. 65 yaş üstü vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının uygulandığı Pazar günü saat 11 ile 15 arasında dışarı çıkabilecekler. İşte Erdoğan'ın son dakika açıklaması

65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA İZNİ!

Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstü vatandaşlara 21 Mart’tan itibaren sokağa çıkma yasağı getirmişti. Kararın ardından evden çıkmayan yaşlıların psikolojilerinin olumsuz etkilenmemesi için 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde yaşlı vatandaşlara 4 saatlik dışarı çıkış hakkı tanındı. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının esnetilmesine karar verildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme planını açıkladı. Erdoğan, "65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve dört saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da 10 Mayıs Pazar günü saat 11,00 - 15,00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz. 20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65 yaş üstü yaşlılar ve 20 yaş altı gençler için sokağa çıkma yasağı açıklaması:

Sağlık Bakanlığımız ülkemizdeki tüm sektörlerde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin dökümanlar hazırlayarak kurumlara göndermeye başladı. Tüm kurumlar ve işletmeler, faaliyetlerini bu rehbere göre yürütecek.

İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır.

65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz.

İlk uygulamayı da, bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü saat 11 ile 15 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız.

0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11 ile 15 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek.

15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek.

Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının biteceği tarih ile ilgili kesin bir açıklama bulunmuyor. 65 yaş ve üstü vatandaşlar emekli aylıklarını evden alabilecekler. Evden emekli maaşı almak için vatandaşlar taleplerini,112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletebilecekler.