ABD Büyükelçiliği'nden büyük rezalet! İkinci açıklama geldi

Son dakika... ABD Büyükelçiliği'nden büyük rezalet! Bahçeli tivitinden dolayı bir kez daha özür dilediler
ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 'Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet’in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.' denildi.
ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet’in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz." denildi.
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