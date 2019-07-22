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Son dakika... ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Dışişleri Bakanlığı'na giriş yaptı

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey beraberindeki heyetle Dışişleri Bakanlığı'na giriş yaptı

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ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey beraberindeki heyetle Dışişleri Bakanlığı'na giriş yaptı

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

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