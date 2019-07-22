Son dakika... ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Dışişleri Bakanlığı'na giriş yaptı
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey beraberindeki heyetle Dışişleri Bakanlığı'na giriş yaptı
- İHA
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey beraberindeki heyetle Dışişleri Bakanlığı'na giriş yaptı
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