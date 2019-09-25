Son dakika!.. Adana'da polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı
Adana'da polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, terör saldırısında 1 polis memuru ile 4 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.
- AA
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sıranda el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.
Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını bildirdi.
1'İ POLİS 4 KİŞİ HAFİF YARALI
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, terör saldırısında 1 polis memuru ile 4 kişinin hafif yaralandığını açıkladı.
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