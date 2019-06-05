Son dakika af haberleri nedir? MHP’den 5 Mayıs yeni af açıklaması son durum nedir?

Af ve ceza indirimi ne zaman Meclis’e gelecek? Af ne zaman çıkacak? Aftan kimler yararlanacak? Sorularına vatandaşlar yanıt aramaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz binleri heyecanlandıran af açıklamasından sonra bir açıklama da Cumhur İttifakı MHP’den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adalet Bakanlığı'nın çalışması neticesinde bırakılabilecek olanlar, seçimlerden sonra Meclis açıldığında görüşülecek." demişti. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, son dakika af ile ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Esenler ilçesinde yaptığı Kadir Gecesi konuşmasında cezaların infazı ve tahliyelerle ilgili ilk işareti verdi" dedi. Yıldız, "Türkiye Barolar Birliği Başkanın bile 'şartlı ceza indirimi' Kanun teklifinin amaç ve etkilerini tam olarak anlayamadığı, Rahşan affı ile karıştırdığı, Anayasa Mahkemesinin çerçeveyi genişleteceği beyanları karşısında söylenecek tek söz: Başkan, sözleriniz gerçeği yansıtmıyor..." ifadelerini kullandı. İşte Af ve ceza indirimi, yargı reformu haberleri 5 Haziran son dakika gelişmeleri ve yeni af açıklamaları haberimizin detaylarında sizlerle…

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, af ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız, Esenler ilçesinde yaptığı Kadir Gecesi konuşmasında cezaların infazı ve tahliyelerle ilgili ilk işareti verdi" açıklaması yaptı

"CUMHURBAŞKANI, İLK İŞARETİ VERDİ"

Yıldız, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Esenler ilçesinde yaptığı Kadir Gecesi konuşmasında cezaların infazı ve tahliyelerle ilgili ilk işareti verdi." ifadelerini kullandı.

ŞARTLI CEZA İNDİRİMİ

MHP'li Yıldız, "Türkiye Barolar Birliği Başkanın bile 'şartlı ceza indirimi' Kanun teklifinin amaç ve etkilerini tam olarak anlayamadığı, Rahşan affı ile karıştırdığı, Anayasa Mahkemesinin çerçeveyi genişleteceği beyanları karşısında söylenecek tek söz: Başkan, sözleriniz gerçeği yansıtmıyor..." açıklaması yaptı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Erdoğan Esenler'de yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığımızın bu konularla ilgili bir çalışması var. Temenni ederim ki bu çalışmada sizlerin yakınları da bunun içine dahil olur. Çünkü herkesi kusura bakmayın, herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var. İnşallah bu çalışma neticesinde bırakılabilecek olanları, dediğim gibi inşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek." demişti.

Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında tüm dünyaya duyurduğu yargı reformu stratejisi paketiyle ilgili bilgiler geldi. Yüz binlerce mahkum ve ailelerinin beklediği af ve ceza indirimi haberi geldi. Peki, yargı reformu paketinde af ve ceza indirimi yasası var mı? Af ve ceza indirimi yasasından kimler faydalanacak? Vatandaşlar bu sorulara yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanımına yönelik yeni adımlar atıyoruz. Önleyici ve koruyucu hukukun da sisteme kazandırılması önceliklerimiz arasında. Uyuşmazlıkların mümkün olduğunda alternatif yöntemlerle çözülmesi de önceliklerimiz arasında. Tutuklamayı istisnai tedbir olarak görüyoruz. Tutuksuz yargılanmayı esas yöntem olarak görüyoruz” dedi. İşte Af ve ceza indirimi, yargı reformu haberleri 30 Mayıs son dakika gelişmeleri ve yeni af açıklamaları haberimizin detaylarında sizlerle…

YENİ YARGI REFORMU PAKETİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni yargı paketi reformuyla açıklamaları kısaca şöyle;

Bu belgemiz 2 temel anlayışa göre hazırlandı. Bunlar hak ve özgürlüklerdir. Hak ve özgürlükleri daha da genişletmeyi hedefliyoruz. İfade hürriyetini demokrasinin en önemli alanlarından biri olarak görüyoruz. Türkiye, işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans anlayışını sürdürmüştür. İnternet üzerinden ifade özgürlüğü konusu günümüzün en önemli tartışmalarından biridir.

Önümüzdeki dönemde adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını istiyoruz. Hak ve Özgürlükleri yükseltmek için mevzuatmızı gözden geçiriyoruz. AB, AB Konseyi, Venedik Komisyonu ve AİHM'in değerlendirmelerini gözeterek mevzuat paketleri hazırlıyoruz.

AF VE CEZA İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Tutuklama tedbirlerinin ölçülü olması için adım atıyoruz. Tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz, tutukluluk tedbirine zorunlu hallerde sağlayacak düzenlemeler yapacağız. İnsan Hakları Eylem Planı'nın ilkini 2014'te hazırlamıştık. Yenisinin hazırlıklarına devam edeceğiz. Hakim ve Savcılar için artık coğrafi teminat istiyoruz. Hakim ve Savcılığa girişteki mülakat ekibini yeniliyoruz.

TUTUKLAMA TEDBİRİNE AYAR

2 temel perspektif 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet bulunuyor. Her bir başlık uzun çalışmaların emeklerin ve hazırlıkların ürünüdür. Belgenin metni kitap olarak ve internet mecrasında, ilgilenenlerin hizmetine açılmıştır. Yargı Reformu Strateji Belgemiz iki temel anlayış üzerine oturuyor. Birincisi hak ve özgürlüklerdir. Demokrasinin güçlendirilmesi hak ve özgürlüklerin genişletilmesi hedefi vardır. İfade özgürlüğünün geliştirilmesi için yeni yaklaşımlar ortaya koyuyoruz. Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanımına yönelik yeni adımlar atıyoruz. Önleyici ve koruyucu hukukun da sisteme kazandırılması önceliklerimiz arasında. Uyuşmazlıkların mümkün olduğunda alternatif yöntemlerle çözülmesi de önceliklerimiz arasında. Tutuklamayı istisnai tedbir olarak görüyoruz. Tutuksuz yargılanmayı esas yöntem olarak görüyoruz.

İkinci amaç başlığı yargı bağımsızlığı ve şeffaflığının geliştirilmesidir. Mevcut tayin sistemi mesleki verimliliği olumsuz etkiliyor. Hakim ve savcılara coğrafi teminat getiriyoruz. Düzenleme ile hakim ve savcıların mesleki teminatlarının daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz. Hakimliğe ve savcılığa girişteki mülakat ekibini genişletiyoruz. Disiplin cezalarını da yeniden belirliyoruz. 2010 yılında gerçekleştirilen anayasa değişikliği ile meslekten ihraçta yargı yolu açılmıştır. Diğer disiplin kurulu kararları içinde başvuru yapma hakkı gelecek. Bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak.

HUKUK FAKÜLTELERİ 5 YIL OLUYOR

Üçüncü amaç başlığı, hukuk fakültelerinin eğitim süresi ve başarı ölçütünü yeniden belirleniyoruz. HUkuk fakültelerinde eğitim süresi 5 yıla çıkacak kontenjanlar da azaltılacak. Hakim ve savcılık için özel meslek sınavlarına girilmesi gerekecek. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi getiriliyor. Mesleğe kabuller sadece yardımcı kadrosundan yapılacak.

"TANIKLIĞI ZORLAŞTIRAN UYGULAMALAR KALDIRILACAK"

Yargı sürecinde tanığa özgü uygulamaların geliştirilmesine ihtiyaç var. Tanıklık ücretinin yeniden belirlenmesi gerekiyor. Tanıklara yaklaşımla ilgili standartların yükseltilmesi için gerekli adımlar atılacaktır. Tanıkların psikolojik olarak yıpranmasını önleyecek düzenlemeler yapılacak. Tanıklığı zorlaştıran uygulamalar ortadan kaldırılacak. Soruşturmaların kalitesinin artırılması için hukuk mezunlarının adli kollukta istihdam edilmesi sağlanacak. Kabahat olarak tanımlanması gereken bazı fiiller suç olarak yer almaktadır.

BASİT YARALAMA VE TEHDİT ŞİKAYETE BAĞLANIYOR

Basit yaralama ve tehdit gibi suçlar şikayet kapsamına alınacak. Bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 yaşından küçük çocuklar, ilk defa işledikleri fiillerin soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmeden çocuklara özgü koruma mekanizmaları içerisinde değerlendirilecek. Şiddet içermeyen suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının evde infazına olanacak sağlanacak.

NOTERLİK MESLEK OLUYOR

Çocukla kişisel ilişki kurulması, icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkartılacak. Daha insani ve çocuğa uygun yöntemler geliştirilecek. Boşalan noterliklere yapılan başvurular sıraya göre değerlendiriliyor. Noterlik asli meslek hale getirilecek. Noterlik kariyer mesleği haline dönüşecek. Noterlik sayısı artırılacak. Sayının artması vatandaşların işini kolaylaştırmıştır. Her asliye hukuk mahkemesinin yargı çevresinde bir noterlik kurulması zorunlu hale geliyor."

TBMM ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AK PARTİLİ KÖYLÜ: FETÖ NEDENİYLE 5 BİNE YAKIN HAKİM GÖREVDEN ALINDI

Genç ve tecrübesiz hakimlerin verdikleri kararların bir kısmı adil değil diyen TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, toplumda adalete duyulan güvende aksamalar olduğunu ifade etti. FETÖ olaylarının ardından 5 bine yakın hakimin görevden alındığını belirten Köylü, yeterince tecrübe kazanmayan hakimlerin göreve başladığını söyledi.

ADALET BAKANI AF VE CEZA İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül af ve ceza indirimi yasası ile ilgili yaptığı son açıklamada, konunun AK Parti'nin ve Meclis'in taktirinde olan bir konu olduğunu söyledi.

AF VE CEZAM İNDİRİMİ YASASI MECLİS'E GELECEK Mİ?

Bakan Gül, "Bu konu Meclisin takdirinde olan bir husus. MHP'nin teklifi de bir aftan öte infaza ilişkin birtakım öneriler ihtiva ediyordu. Bu konu ne şekilde olur, gündeme gelir mi, doğrudan parti yönetimimizin, grubunun vereceği bir karar. Dolayısıyla şu an Meclis gündeminde öyle bir teklif yok" dedi.

MHP’DEN AF AÇIKLAMASI!

Af ve ceza indirimi ile ilgili yeni açıklama MHP’den geldi. Konu ile ilgili açıklama yapan MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, "Ben şahsen 4 yılın üzerinde hapis yatmış bir insanım. Hapis yatmanın, af beklentisinin ne demek olduğunu iyi bilirim. Ceza indirimi sözü verilmiştir. Ak Parti ile bir araya gelip gerçekleşmelidir. Bunu da MHP'nin de köprü ile görevi ile Ak Parti ile Bu aşılarak başarılacaktır” dedi.

Ayrınca af bekleyen vatandaşlara sosyal medyadan seslenen Enginyurt, “Bu vatandaşlara sesleniyorum diyen Enginyurt, "Lütfen Milletvekillerinin haysiyetlerine oynayıcı hakaret edici Tweet'ler atmayın. Bu meclis millete verdiği sözü muhakkak yerine getirecek." Dedi.

BAHÇELİ'DEN YENİ AF VE CEZA İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli af ve ceza indirimi ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Devlet Bahçeli konuşmasını şu şekilde sürdürdü. "Önerimiz var meclise de teklif verdik ve bunu rafa kaldırmayız. Bunu tekrardan görüşme imkanı olur mu diye tekrardan görüşebiliriz. Şu an 49 milletvekilimiz var bunu tek başımıza çıkartamayız ancak buna şu an ihtiyaç var. Bu bugün için olmuyorsa yarın olabilir mi diye takip edeceğiz. Şartlar olgunlaştığında bir 5 yıllık indirimle kader kurbanlarını rahatlatmaya yönelik çalışma yapacağız.'' açıklamalarında bulundu. Seçimlerin sona ermesi ile tekrar gündeme gelen vatandaşların merak ettiği bu konu hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Naci Bostancı’da kendisine sorulam af konusunda bazı açıklamalarda bulundu. Bostancı, MHP’nin meclise sunduğu teklifin af olmadığını, bir ceza indirimi teklifi olduğunu açıkladı. Bostancı, meclisin açılması ile birlikte konunun tekrar gündeme geleceğini duyurdu.

BİNALİ YILDIRIM AÇIKLAMA YAPTI

21 Şubat'ta AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Binali Yıldırım, “MHP’nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur” ifadelerini kullandı.

Bir vatandaşın cezaevindeki yakınıyla ilgili sorusu üzerine de Yıldırım, af çalışmalarının sürdüğünü seçimlerden sonra netleşeceğini söyledi. Yıldırım ısrarlı sorular üzerine "Af ona vurur mu vurmaz mı daha belli değil. Afla ilgili çalışmalar sürüyor, henüz kesinleşmedi. Çalışma sürüyor afla ilgili" cevabını verdi.

YARGITAY BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Yargıtay Başkanı Cirit açıklamasında, "Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50'lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur." denildi.

AF TEKLİFİNİN İÇERİĞİ NASIL?

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutuldu.

TEKLİFE GÖRE KİMLER AFTAN YARARLANACAK?

Teklif, 19 Mayıs 2018 tarihinden sonraki suçları kapsam dışı bırakıyor. Bu tarihten önce işlenen, düzenlemede ayrık tutulanlar hariç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 765 sayılı TCK ile özel kanunlardaki suçlar yönünden tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılmasını öngören teklif, bunun sonucu infazı kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesini amaçlıyor.

Teklifte istisna olarak sıralanan suçların dışındaki suçlarla ilgili olarak hükümlülerin, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılacak. Ceza kalmazsa hükümlü salıverilecek.

Hükümlünün birden fazla cezası varsa indirim, her bir ceza için ayrı ayrı uygulanmayacak, tabi olunan infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak.

Sanık veya şüphelinin tutukluluk durumu, istinaf ve temyiz kanun yolunda, ilk derece mahkemesi ile istinaf ceza dairesince hükmolunan cezaların toplam süresi; kovuşturma evresinde, iddianamede ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunun suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı; soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç veya suçların kanun maddelerinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi üzerinden bir defaya mahsus, 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirilecek.