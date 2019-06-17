Son dakika af yasası nasıl olacak? Af yasası çıktı mı, son durum nedir, kimleri kapsayacak?

‘Af yasası nasıl çıkacak? Af yasası çıktı mı? Af yasasında son durum nedir? Af yasası kimleri kapsıyor? Genel af ne zaman çıkacak?’ soruları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Af konusuyla ilgili peş peşe son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Af yasasından kimlerin faydalanacağı büyük merak konusu… İstanbul seçimlerinden sonra Meclis’e gelmesi beklenen af yasasıyla ilgili son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi. Tüm talepler baş tacı ama mağdurun hakkını kollayarak, toplumun genel kanaatini kollayarak bir karar vermek durumundayız diyen AK Partili Turan, Birçok alanda af çok soruldu. Af için herkesin ortak kanaatinin oluşması gerekiyor. Başta MHP'nin talepleri var, bizim taleplerimiz var. Tüm talepler baş tacı ama mağdurun hakkını kollayarak, toplumun genel kanaatini kollayarak bir karar vermek durumundayız. 'Ceza İnfaz Yasası'ndaki değişiklik bu talepleri karşılayabilir mi?' diye düşünüp adım atmak için bakanlığımız, vekillerimiz çalışıyorlar” dedi. İşte Af ve ceza indirimi, yargı reformu haberleri 17 Haziran son dakika gelişmeleri ve yeni af açıklamaları haberimizin detaylarında…

YARGI PAKETİ VE AF AÇIKLAMASI: MAĞDURUN HAKKINI KOLLAYACAĞIZ…

Yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulunan Turan, şunları söyledi:

"Birçok alanda af çok soruldu. Af için herkesin ortak kanaatinin oluşması gerekiyor. Başta MHP'nin talepleri var, bizim taleplerimiz var. Tüm talepler baş tacı ama mağdurun hakkını kollayarak, toplumun genel kanaatini kollayarak bir karar vermek durumundayız. 'Ceza İnfaz Yasası'ndaki değişiklik bu talepleri karşılayabilir mi?' diye düşünüp adım atmak için bakanlığımız, vekillerimiz çalışıyorlar. Bunu da inşallah yasalaştıracağız."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AF AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir tartışılan ve son günlerde yeniden gündeme gelen af konusu ile ilgili şunları söyledi;

"Değerli kardeşlerim; konuyu bilmeden, konunun teferruatına hakim olmadan sizlere ayak üstü vereceğim cevap aldatıcı olur. Ben sizleri aldatamam. Ancak şu anda Adalet Bakanlığımızın bu konularla ilgili bir çalışması var. Temenni ederim ki bu çalışmada sizlerin yakınları da bunun içine dahil olur. Çünkü herkesi kusura bakmayın, herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var. İnşallah bu çalışma neticesinde bırakılabilecek olanları, dediğim gibi inşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek." şeklinde konuştu.

AF YASASI KİMLERİ KAPSIYOR? Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile gündeme gelen ceza infaz düzenlemesinin de bu pakette yer alması öngörülüyor. Buna göre çalışma bir af niteliğinde değil, Şartlı salıverilme ve Denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi ile özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi olacak. Yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak. Ancak infaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66’sının yatılmasında değişikliğe gidilerek bu oran yüzde 50’ye çekilecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak. Çalışmada çocuklu kadın mahkumların cezalarının ev hapsine dönüşmesini sağlayacak bazı düzenlemelere de yer veriliyor.

DEVLET BAHÇELİ'DEN “AF” AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın infaz sisteminde değişikliğin gündeme geleceği yönündeki açıklamaları ve MHP'nin de bu yöndeki teklifi olduğunun anımsatılması üzerine Bahçeli, şöyle konuştu:

"Şu an Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra yeni yeni reform çalışmaları ve bunun hazırlıkları başlamıştır. Bunun ilk işareti yargıda kendini göstermiştir. Yargının üzerinde çok yönlü tartışmalar vardır. Bu tartışmaları ortadan kaldırabilmek için yapısal reformların ilk adımı burada atılmıştır. Buna başlamışken sonlandırmak lazım. Biz böyle bir reform hareketini olumlu görmekteyiz. Çok yönlü değerlendirerek, çok yönlü istişarelerle yargıyı tartışmadan çıkarabilecek ve Türkiye'de adaletle beraber yaşamasını öğretebilecek bir yapının çıkması lazımdır. Bu arada daha evvelden af yasası üzerinde Feti Yıldız Beyefendinin vermiş olduğu bir yasa teklifi Meclis'te bulunmaktadır. Bu reform hareketleri içerisinde Meclisteki bu metin de ele alınır, birlikte değerlendirilirse belki daha hayırlı adımlar atılmış olur."

MECLİS’TE GÖRÜŞÜLECEK KANUN AF DEĞİL CEZA İNDİRİMİ

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; Erdoğan’ın “Meclis’te görüşüleceğini” söylediği düzenleme af değil, bazı suçlarla ilgili ceza indirimini kapsayacak. AKP’nin hukukçu kurmayları ve Adalet Bakanlığı uzun zamandır cezaevlerindeki doluluğu düşürecek bir paket üzerinde çalışıyor. Seçim sonrası Meclis gündemine taşınması planlanan pakette, cezaevlerinde kalma sürelerinin düşürülmesi, bazı suçların para cezasına çevrilebilmesi gibi düzenlemeler de bulunuyor. Mevcut kanuna göre terör suçluları cezalarının dörtte üçünü, adli suçlular ise üçte ikisini çekiyor. Yeni çalışmada, terör suçlarına ilişkin hükümlere dokunulmayacak. Ancak cezasının yüzde 66’sını çeken adli suçlara ilişkin cezalarda değişikliğe gidilerek bu oran yüzde 50’ye çekilecek. Bu durumda örneğin 10 yıl hapis cezası alan bir kişi mevcut sistemde 6 yıl 6 ay cezaevinde kalırken, bu süre yeni düzenleme ile 5 yıla inecek. Düzenleme geriye doğru yürüyeceği için cezasının yüzde 50’sini çekenler şartlı salıverme hükümlerinden yararlanarak dışarı çıkabilecek. Aralarında ekonomik suçlar ile ilgili değişikliklerin de bulunduğu bazı suçlar için verilen hapis cezasının para cezasına çevrilmesi de planlanıyor.

Yapılacak ceza indirimi düzenlemesi ile cezaevlerindeki doluluk da azalmış olacak. Cezalarda indirime gidilmesi ile kaç kişinin serbest kalacağı henüz bilinmiyor. Ancak Adalet Bakanlığı bu konuda da bir çalışma yürütüyor. Bazı hukukçular, serbest kalacakların sayısının 100 bini bulabileceğini dile getiriyor.

AF VE CEZA İNDİRİMİ YASASI İLE İLGİLİ YENİ AYRINTILAR

İNFAZ SÜRELERİ DÜŞECEK

Ceza infaz süreleri düşürülecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak. Adli suçlarda yüzde 66 olan bu sürenin yüzde 50'ye doğru çekilmesi üzerinde duruluyor. Bu düzenleme ile aynı zamanda 2004 öncesine dönülecek. 2004 yılında çıkartılan Ceza İnfaz Kanununa göre cezaevinde kalma süresi yüzde 66'a yükseltilmişti.

TERÖRE YOK

Terör suçları için ise ayrı bir infaz oranı uygulanıyor. Ancak yapılan hazırlıkta terör suçlarına ilişkin herhangi bir indirim yapılması öngörülmüyor.

KADIN VE ÇOCUK CİNAYETLERİ

Toplumu derinden etkileyen ve kamu vicdanını sızlatan kadına şiddet kadın cinayetleri, çocuklara yönelik her türlü cinsel istismar ve cinayetler için ise ayrı bir düzenleme yapılması planlanıyor. Bu suçlar için cezaevinde kalış sürelerinin arttırılması düşünülüyor. Bu kapsamda kadın cinayetleri içns en az 40 yıl, çocuk suçlarında da 50 yıl cezaevinde kalması üzerinde duruluyor. Bu yönde bir düzenleme yapılması bile cezaevinde bulunanların indirimden yararlanması ve cezalarını mevcut sisteme göre çekmeden dışarı çıkmalarına izin verilmeyecek.

AÇIK CEZAEVİ

Hükümlülerin açık cezaevine alınma sürelerinin gözden geçirilmesi de masada bulunuyor. Daha kısa sürede açık cezaevine geçişler sağlanarak cezaevlerindeki sıkıntı giderilmeye çalışılacak.

EKONOMİK SUÇLAR

Aralarında ekonomik suçlar ile ilgili maddelerinde bulunduğu bazı suçlar için verilen hapis cezasının para cezasına çevrilmesi düşünülüyor. Hangi suçların bu kapsama alınabileceğine bakılıyor.

"CUMHURBAŞKANI, İLK İŞARETİ VERDİ"

Yıldız, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Esenler ilçesinde yaptığı Kadir Gecesi konuşmasında cezaların infazı ve tahliyelerle ilgili ilk işareti verdi." ifadelerini kullandı.

ŞARTLI CEZA İNDİRİMİ

MHP'li Yıldız, "Türkiye Barolar Birliği Başkanın bile 'şartlı ceza indirimi' Kanun teklifinin amaç ve etkilerini tam olarak anlayamadığı, Rahşan affı ile karıştırdığı, Anayasa Mahkemesinin çerçeveyi genişleteceği beyanları karşısında söylenecek tek söz: Başkan, sözleriniz gerçeği yansıtmıyor..." açıklaması yaptı

YENİ YARGI REFORMU PAKETİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni yargı paketi reformuyla açıklamaları kısaca şöyle;

Bu belgemiz 2 temel anlayışa göre hazırlandı. Bunlar hak ve özgürlüklerdir. Hak ve özgürlükleri daha da genişletmeyi hedefliyoruz. İfade hürriyetini demokrasinin en önemli alanlarından biri olarak görüyoruz. Türkiye, işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans anlayışını sürdürmüştür. İnternet üzerinden ifade özgürlüğü konusu günümüzün en önemli tartışmalarından biridir.

Önümüzdeki dönemde adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını istiyoruz. Hak ve Özgürlükleri yükseltmek için mevzuatmızı gözden geçiriyoruz. AB, AB Konseyi, Venedik Komisyonu ve AİHM'in değerlendirmelerini gözeterek mevzuat paketleri hazırlıyoruz.

AF VE CEZA İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Tutuklama tedbirlerinin ölçülü olması için adım atıyoruz. Tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz, tutukluluk tedbirine zorunlu hallerde sağlayacak düzenlemeler yapacağız. İnsan Hakları Eylem Planı'nın ilkini 2014'te hazırlamıştık. Yenisinin hazırlıklarına devam edeceğiz. Hakim ve Savcılar için artık coğrafi teminat istiyoruz. Hakim ve Savcılığa girişteki mülakat ekibini yeniliyoruz.

TUTUKLAMA TEDBİRİNE AYAR

2 temel perspektif 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet bulunuyor. Her bir başlık uzun çalışmaların emeklerin ve hazırlıkların ürünüdür. Belgenin metni kitap olarak ve internet mecrasında, ilgilenenlerin hizmetine açılmıştır. Yargı Reformu Strateji Belgemiz iki temel anlayış üzerine oturuyor. Birincisi hak ve özgürlüklerdir. Demokrasinin güçlendirilmesi hak ve özgürlüklerin genişletilmesi hedefi vardır. İfade özgürlüğünün geliştirilmesi için yeni yaklaşımlar ortaya koyuyoruz. Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanımına yönelik yeni adımlar atıyoruz. Önleyici ve koruyucu hukukun da sisteme kazandırılması önceliklerimiz arasında. Uyuşmazlıkların mümkün olduğunda alternatif yöntemlerle çözülmesi de önceliklerimiz arasında. Tutuklamayı istisnai tedbir olarak görüyoruz. Tutuksuz yargılanmayı esas yöntem olarak görüyoruz.

İkinci amaç başlığı yargı bağımsızlığı ve şeffaflığının geliştirilmesidir. Mevcut tayin sistemi mesleki verimliliği olumsuz etkiliyor. Hakim ve savcılara coğrafi teminat getiriyoruz. Düzenleme ile hakim ve savcıların mesleki teminatlarının daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz. Hakimliğe ve savcılığa girişteki mülakat ekibini genişletiyoruz. Disiplin cezalarını da yeniden belirliyoruz. 2010 yılında gerçekleştirilen anayasa değişikliği ile meslekten ihraçta yargı yolu açılmıştır. Diğer disiplin kurulu kararları içinde başvuru yapma hakkı gelecek. Bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak.

"TANIKLIĞI ZORLAŞTIRAN UYGULAMALAR KALDIRILACAK"

Yargı sürecinde tanığa özgü uygulamaların geliştirilmesine ihtiyaç var. Tanıklık ücretinin yeniden belirlenmesi gerekiyor. Tanıklara yaklaşımla ilgili standartların yükseltilmesi için gerekli adımlar atılacaktır. Tanıkların psikolojik olarak yıpranmasını önleyecek düzenlemeler yapılacak. Tanıklığı zorlaştıran uygulamalar ortadan kaldırılacak. Soruşturmaların kalitesinin artırılması için hukuk mezunlarının adli kollukta istihdam edilmesi sağlanacak. Kabahat olarak tanımlanması gereken bazı fiiller suç olarak yer almaktadır.

BASİT YARALAMA VE TEHDİT ŞİKAYETE BAĞLANIYOR

Basit yaralama ve tehdit gibi suçlar şikayet kapsamına alınacak. Bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 yaşından küçük çocuklar, ilk defa işledikleri fiillerin soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmeden çocuklara özgü koruma mekanizmaları içerisinde değerlendirilecek. Şiddet içermeyen suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının evde infazına olanacak sağlanacak.

TBMM ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AK PARTİLİ KÖYLÜ: FETÖ NEDENİYLE 5 BİNE YAKIN HAKİM GÖREVDEN ALINDI

Genç ve tecrübesiz hakimlerin verdikleri kararların bir kısmı adil değil diyen TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, toplumda adalete duyulan güvende aksamalar olduğunu ifade etti. FETÖ olaylarının ardından 5 bine yakın hakimin görevden alındığını belirten Köylü, yeterince tecrübe kazanmayan hakimlerin göreve başladığını söyledi.

YARGITAY BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Yargıtay Başkanı Cirit açıklamasında, "Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50'lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur." denildi.

AF TEKLİFİNİN İÇERİĞİ NASIL?

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutuldu.

TEKLİFE GÖRE KİMLER AFTAN YARARLANACAK?

Teklif, 19 Mayıs 2018 tarihinden sonraki suçları kapsam dışı bırakıyor. Bu tarihten önce işlenen, düzenlemede ayrık tutulanlar hariç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 765 sayılı TCK ile özel kanunlardaki suçlar yönünden tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılmasını öngören teklif, bunun sonucu infazı kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesini amaçlıyor.

Teklifte istisna olarak sıralanan suçların dışındaki suçlarla ilgili olarak hükümlülerin, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılacak. Ceza kalmazsa hükümlü salıverilecek.

Hükümlünün birden fazla cezası varsa indirim, her bir ceza için ayrı ayrı uygulanmayacak, tabi olunan infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak.

Sanık veya şüphelinin tutukluluk durumu, istinaf ve temyiz kanun yolunda, ilk derece mahkemesi ile istinaf ceza dairesince hükmolunan cezaların toplam süresi; kovuşturma evresinde, iddianamede ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunun suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı; soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç veya suçların kanun maddelerinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi üzerinden bir defaya mahsus, 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirilecek.