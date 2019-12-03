Son dakika... AFAD: Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de saat 12.45'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Akdeniz'de saat 12.45'te 4,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, Akdeniz'de saat 12.45'te 4,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
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