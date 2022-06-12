Son dakika… AFAD'dan vatandaşlara olağanüstü acil durum uyarısı! AFAD uyarı mesajı nedir?

AFAD'dan cep telefonlarına "Olağanüstü acil durum" mesajı, gönderildi. AFAD uyarı mesajı vatandaşlar tarafından merak edildi. AFAD'ın gönderdiği hayati uyarı bildirimi, Apple ve Android cihazlarda titreşimli alarm şeklinde geldi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde yaşayan vatandaşların telefonuna gelen AFAD uyarısı kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Peki acil durum mesajı nedir? İşte detaylar...

AFAD'DAN VATANDAŞLARA ACİL UYARI MESAJI

AFAD'dan milyonarca vatandaşın cep telefouna "Olağanüstü acil durum" başlıklı uyarı mesajı gönderildi. Telefonlarda uzun süren titreşim ve alarmla birlikte gelen AFAD uyarı mesajında ülke genelinde yaşanan sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarı yer aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) , meteorolojik şartlar nedeniyle oluşan problemlere ilişkin vatandaşlara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiği hatırlatıldı.

AFAD tarafından gönderilen "hayati uyarı bildirimi" başlıklı bildirimde "ülkemizde devam edecek olan meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" ifadeleri kullanıldı.

AFAD UYARI MESAJI NEDİR?

AFAD'ın gönderdiği acil durum mesajında; Vatandaşların meteorolojik faaliyetler sonrasında oluşabilecek problemler karşısında panik yaşamaması ve yetkili kurumları bilgilendirmesi için 112'yi araması gerektiği hatırlatılıyor.