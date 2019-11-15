Son dakika.. Ağrı'da gri kategoride aranan terörist Halis Ersayan etkisiz hale getirildi
Ağrı'da 7-9 Kasım'da jandarma birliklerince etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin, gri kategoride aranan Halis Ersayan olduğu belirlendi.
- AA
Ağrı'da 7-9 Kasım'da jandarma birliklerince etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin, gri kategoride aranan Halis Ersayan olduğu belirlendi.
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