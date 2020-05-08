Son Dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda Kovid-19 salgını nedeniyle huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıklayarak, çiçek veya hediye de gönderilmemesini istedi
Son Dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda Kovid-19 salgını nedeniyle huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıklayarak, çiçek veya hediye de gönderilmemesini istedi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda Kovid-19 salgını nedeniyle huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıklayarak, çiçek veya hediye de gönderilmemesini istedi.
08 Mayıs 2020 Cuma 10:16 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 10:16
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda Kovid-19 salgını nedeniyle huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıklayarak, çiçek veya hediye de gönderilmemesini istedi.
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