Son dakika... AK Parti'nin meclis başkanı adayı kim olacak? AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı açıklanıyor

19 Haziran 2020 Cuma 13:22 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 13:22

AK Parti'nin meclis başkanı adayı bugün belli olacak. AK Parti'nin meclis başkanı adayı kim olacak? AK Parti'nin Meclis Başkan Adayının Prof. Dr. Mustafa Şentop olacağı iddia edildi. Her yasama döneminde iki kez yapılan TBMM başkanlık seçimlerinin süresi doluyor. Seçim takvimi, 2-12 Temmuz arasında işleyecek. Bugün son dakika alınacak karar sonrası AK Parti'nin meclis başkanı adayı açıklanacak.

Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde seçim heyecanı yaşanıyor. AK Parti MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün yapıldı. Toplantıda 12 Temmuz’da yapılacak Meclis Başkanlığı seçimi ve AK Parti Meclis yönetiminin yenilenmesi de gündeme geldi. Toplantıda bazı kurmaylar, grup başkanı ve grup başkanvekilleri seçiminde değişiklik yapılması gerektiğini belirttiler. “Grup başkanı ve grup başkan vekilinin seçilmesinin milletvekillerinin inisiyatifine bırakılması” önerisi de yapıldı. Erdoğan “Bu konuda bir an önce çalışıp, bana rapor sunun, bir bakalım” talimatı verdi. Peki AK Parti'nin Meclis Başkan adayı kim olacak?

AK Parti’nin 5 grup başkan vekilinden 2-3’ünün değişmesi bekleniyor. Ancak kulislerde TBMM başkanlığı seçimi için Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop’un ismi geçiyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gün içinde de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.

24 Haziran seçimlerinde Tekirdağ milletvekili olarak seçilen Mustafa Şentop, Binali Yıldırım'dan sonra TBMM Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Binali Yıldırım, dün akşam saatlerinde TBMM Başkanlığı için aday olmayacağını açıklamıştı. Aday gösterilmesi halinde nasıl hareket edeceği sorusuna Yıldırım, "Aday olmayınca aday gösterilmez herhalde." karşılığını vermişti.